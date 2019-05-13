Европейские выборы: дуэль по-французски

Во Франции официально стартовала кампания по выборам в Европарламент. Она продлится две недели и завершится голосованием 26 мая. Списки представили 34 партии. Однако основная борьба развернется между двумя крупнейшими политическими силами: "Национальным объединением" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен и президентской партией "Вперед, Республика". Активно включилась в гонку правоцентристская партия "Республиканцы". Ее представитель Франсуа-Ксавье Беллами обрушился с критикой на оппонентов.

Франсуа-Ксавье Беллами, "Республиканцы": "Цель кампании президентской партии - борьба с "Национальным объединением". Они противостоят друг другу. Что касается нас, республиканцев, мы хотим решить проблемы, с которыми сталкиваются простые французы".

На левом фланге борьбу за избирателей начала политическая партия "Непокорная Франция", основанная в 2016 году. В списке кандидатов - молодой политик Манон Обри.

Манон Обри, "Непокорная Франция": "На сегодняшний день создается такое впечатление, что эти выборы у нас отнимают. Эту дуэль надо пресечь. Дуэль есть дуэль, давайте будем честны. Вот Макрон и партия "Вперед, Республика", позиционируют себя так - либо мы, либо хаос. На самом деле, это сейчас у на два в одном. И Макрон и хаос".

Схожие эмоции переживают французские "зеленые" и их кандидат в Европарламент Янник Жадо. Всего 26 мая в Европарламент должны быть избраны 79 французов.

Янник Жадо, "Европа, экология, зеленые": "Для нас эти европейские выборы - голосование века. В течение последних пяти лет мы видели кк распадается Европа. Брексит, Сальвини, Орбан с его политикой..."

Примечательно, что несмотря на бурные 6 месяцев социальных протестов во Франции, избиратели пока не проявляют особой склонности поддержать списки, включающие кандидатов от общественного движения "Желтые жилеты".