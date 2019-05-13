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70-я годовщина снятия блокады Западного Берлина

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 Елена Караева 
70-я годовщина снятия блокады Западного Берлина
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В немецкой столице состоялись торжества, посвященные 70-ой годовщине снятия блокады Западного Берлина. Этот кризис в отношениях бывших союзников по антигитлеровской коалиции стал первым с момента начала "холодной войны" в 46-м году.

Поскольку наземные пути сообщения были отрезаны, то для снабжения блокированной части города использовался воздушный коридор, он, согласно ранее заключенному договору, был предоставлен в исключительное пользование западных союзников.

Эта женщина, пережившая блокаду, вспоминает: "Для нас "воздушны мост" был надеждой, а еще - символом отношения, когда нам помогали выжить наши бывшие враги".

В блокированный Западный Берлин было совершено почти 300 тысяч авиационных вылетов, жителям были доставлены почти два с половиной миллиона тонн грузов. За время операции погибли больше тридцати американских и почти сорок британских лётчиков.

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