Йемен: хуситы отдают порты?

Движение хуситов в Йемене объявило о начале вывода своих вооружённых формирований из трёх портов в провинции Ходейда. Речь идёт о выполнении условий Стокгольмского соглашения об урегулировании конфликта. Ранее в Верховном политическом совете, который контролирует Сану и западные районы страны, обещали завершить отвод сил к 14 мая. В Адене, который беглый президент Йемена Абд-Рабу Мансур Хади объявил своей временной столицей, называли передислокацию хуситов в присутствии представителей миссии ООН “очередным спектаклем”, “уловкой” и “попыткой ввести в заблуждение” международных наблюдателей. В правительстве Хади говорят, что на самом деле порты передали под контроль таких же бойцов Верховного политического совета, только в форме береговой охраны.

Стокгольмское соглашение об урегулировании конфликта в Йемене подразумевает прекращение огня, обмен пленными и демилитаризацию портовых городов, которые должны перейти под контроль ООН. С начала года стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в нежелании выполнять эти условия. В Сане заявили, что в сложившихся условиях выводят свои формирования из Ходейды, Салифа и Рас-Исы в одностороннем порядке, возложив ответственность за срыв договорённостей на США и на международную коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая с 2015 г. открыто участвует в войне в Йемене на стороне Хади.