Дженерики по завышенным ценам

Резкий скачок цен на фирменные лекарства и особенно на их аналоги вызвал негодование общественности в США. Власти обвинили израильскую фармацевтическую компанию Teva Pharmaceutical и ещё 19 производителей дженериков "в самом масштабном в истории страны ценовом сговоре".

Сответствующий иск в Окружной суд Коннектикута подали прокуроры 44 американских штатов. В нём утверждается, что с целью устранения конкурентов, компании многократно - иногда даже на 1000 процентов - завышали цены на лекарственные препараты.

Сумма убытков, которые понесли в основном рядовые граждане, составляет десятки миллиардов долларов, говорится в иске.

В Teva Pharmaceutical назвали обвинения необоснованными и заявили, что готовы доказывать свою правоту в суде.