ЮАР: партия президента остаётся у власти

Победу празднуют сторонники "Африканского национального конгресса". Партия, которая находится у власти в ЮАР вот уже 15 лет, выиграла парламентские выборы, набрав 57,5% голосов.

Это позволит АНК утвердить на посту президента ещё на пять лет своего лидера и дейтсвующего главу Южно-Африканской Рспублики Сирила Рамапосу.

Но череда коррупционных скандалов и внутрипартийные распри сказалась на настроениях избирателей. АНК показал худший результат в своей истории. Представительство правящей партии в 400-местной Национальной ассамблее сократилось с 249 до 230 кресел.

Меньше, чем на прошлых выборах - 84 мандата - получила оппозиционная партия "Демократический альянс". А левые "Борцы за экономическую свободу", наоброт, упрочили позиции, завоев 44 места.

Всего же в парламент шестого созыва, который аналитики называют как никогда раздробленным, вошли 14 партий.