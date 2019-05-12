Курс в ЕС и НАТО

В Северной Македонии приведён к присяге избранный президент республики Стево Пендаровски. Во втором туре выборов неделю назад он получил чуть менее 52% голосов при явке в 47% и стал пятым главой государства в истории независимой страны.

56-летний Пендаровски считает своей главной задачей продолжать курс на вступление в Евросоюз и НАТО, ради чего он поддержал переименование страны. Договор с Грецией по этому поводу фактически стал главной темой предвыборных дебатов.

Проигравшая Пендаровски во втором туре Гордана Силяновска выступала категорически против этой сделки, и в своей предвыборной кампании даже отказалась от использования прилагательного «Северная».

Теперь формальные препятствия сняты. Процесс вступления в НАТО начался в феврале. Ожидается, что на саммите ЕС в июне будет объявлено и о начале вступления республики в Евросоюз.