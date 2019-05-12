В Донецке прошла акция за присоединение к России

Лидеры самопровозглашённой ДНР провели в Донецке массовую акцию, приуроченную к пятилетию начала борьбы за отделение от Украины. В центре города собрались тысячи людей под лозунгами за присоединение региона к Российской Федерации. Одним из центральных событий так называемой «Русской весны» противники Киева считают голосование по вопросу о создании независимой республики, которое было организовано в эти дни в 2014. Ещё одним важным событием, по их словам, стал недавний указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

Независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик не признало ни одно из государств-членов ООН, а за время боёв между украинской армией и сепаратистами погибли около 13 тыс. человек, в т.ч. более 3 тыс. мирных жителей. Это данные мониторинговой миссии ООН.

Киев обвиняет Москву в развязывании конфликта в Донбассе, а также в поддержке сепаратистов военнослужащими и оружием. Кремль все обвинения отвергает и настаивает на том, что украинские власти сами спровоцировали кризисную ситуацию.