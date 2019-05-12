Радужные флаги и задержания на Острове Свободы

Гей-парад прошёл в Гаване вопреки запрету властей Три человека были задержаны сотрудниками полиции в штатском, тем не менее, шествие состоялось. Как сообщает Reuters, более сотни активистов прошли по улицам кубинской столицы с символикой ЛГБТ-движения около километра — от центрального парка до набережной, где их встретили десятки полицейских.

В последние годы гей-парад на Кубе проходил в рамках ежегодной акции против гомофобии, которую проводил Государственный центр полового воспитания под руководством дочери кубинского лидера Рауля Кастро Мариэлы. В этом году мероприятие внезапно отменили, объяснив это угрозой провокаций.