Канны-2019: в честь Аньес Варда

Идут последние приготовления перед открытием 72-го Каннского кинофестиваля. На фасаде дворца, ко входу которого уже скоро развернут красную ковровую дорожку, появилась официальная афиша.

Создана она была в честь Аньес Варда, которую считают культовой фигурой французского кинематографа, легендой "новой волны". Фотография, которую выбрали для постера, была сделана во время съемок её дебютного фильма "Пуэнт-Курт" в 1955 году.

Варда - первая женщина-режиссёр, удостоенная почетной "Золотой пальмовой ветви" и "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он ушла из жизни 29 марта в возрасте 90 лет.

Открытие Каннского кинофестиваля, в основной конкурсной программе которого значатся 19 кинолент, состоится во вторник.