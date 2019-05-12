Срочная новость

Срочная новость

Албания

Столкновения на акции протеста в Тиране

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Столкновения на акции протеста в Тиране
Авторское право
REUTERS/Stringer
Размер текста Aa Aa

Столкновениями между полицией и демонстрантами обернулась акция протеста в столице Албании Тиране. Как передаёт Reuters, пострадали около десяти полицейских и по меньшей мере несколько протестующих. Несмотря на противодействие силовых структур, демонстранты дошли до приёмной главы правительства, которую забросали бутылками с зажигательной смесью и краской.

Протестные выступления в Албании продолжаются уже три месяца. Их участники требуют отставки правительства социалистов, которое они обвиняют в фальсификации выборов и в попытках помешать сближению страны с Евросоюзом. Премьер-министр Эди Рама осудил протестующих за столкновения с полицией. ЕС и США призвали оппозиционных депутатов вернуться в парламент и возобновить диалог с правящей партией.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube