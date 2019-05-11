70 мигрантов утонули у берегов Туниса

Лишь единицам удалось спастись при крушении судна у берегов Туниса. ЧП произошло в пятницу утром. В Средиземном море близ портового города Сфакса затонула лодка с мигрантами из Африки. Погибли по меньшей мере 70 человек.

"Мы работали в Зуваре, в Ливии, копили деньги, заплатили 1000 евро за переправу. Нас было больше 70, лодка была забита людьми. Из девяти марокканцев я - единственный, кто выжил.. Мы пробыли в море 8 часов, мы измучены", - рассказывает выживший.

Первыми на место трагедии прибыли рыболовецкие суда, находившиеся неподалеку. Рыбаки спасли 16 человек. На данный момент из воды извлечены несколько тел. Поиски продолжаются.