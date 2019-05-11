Пентагон разворачивается поближе к Ирану

Пентагон объявил в пятницу об отправке на Ближний Восток, в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

"Подразделения присоединятся к ударной группе ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактической группе бомбардировщиков в качестве ответа на свидетельства о повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против интересов США", - отмечается в заявлении СЕНТКОМа. В Пентагоне также подчеркнули, что "не стремятся к конфликту с Ираном".

Первым о таком развитии событий заявил 5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Сам же Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций, поскольку, по мнению США, КСИР "финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики". В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана внес в подобный список Центральное командование ВС США.