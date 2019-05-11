Реставрация Нотр-Дама: быстро или наспех?

Законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, который вызвал немало споров, всё же принят. После 13-часовых дебатов депутаты Национального собрания одобрили инициативу в первом чтении.

32 голоса за, 5 против, 10 - воздержавшихся.

Министр культуры Франции заверяет: при восстановлении ни одна из деталей не будет упущена из виду.

"Ни в коем случае мы не станем путать скорость со спешкой. Мы должны восстановить Нотр-Дам во всём его былом великолепии, и в соответствии с тем, что он символизирует", - сказал Франк Ристер.

Новый закон вводит задним числом режим проведения общенационального сбора средств. Тендеры проводиться не будут. Для координации работ создадут специальный госорган.

Проект позволит обойти ряд правил городского планирования и норм охраны окружающей среды. За что инициативу критикует и оппозиция, и ряд представителей общественности. Они опасаются, что работы по восстановлению собора, который являет собой историческое наследие, будут проделаны наспех в угоду Макрону, пообещавшему, что Нотр-Дам откроет свои двери посетителям уже через пять лет.