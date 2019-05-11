Гуайдо организовал манифестацию-тест

Тысячи сторонников Хуана Гуайдо собрались в субботу на улицах венесуэльских городов на манифестацию в поддержку самопровозглашенного президента. По мнению оппозиции, она должна стать первым тестом популярности антиправительственных сил после попытки захватить власть 30 апреля.

В Каракасе местом встречи стал квартал Лас Мерседес. Выступая перед собравшимися, лидер венесуэльской оппозиции заявил, что дал указание своему представителю в США Карлосу Веккьо встретиться с главой Южного командования ВС США (САУТКОМ) адмиралом Крейгом Фоллером, чтобы "обсудить вопросы взаимодействия".

В интервью агентству Associated Press Гуайдо заявил, что его поддерживают от 80 до 85 % военнослужащих, но массовому переходу армии на сторону оппозиции препятствуют "действия венесуэльской и кубинской разведок, которые запугивают диссидентов".

"Мы не призываем к конфронтации между военнослужащими, между братьями, - заявил Гуайдо в частности. - Наоборот, мы призываем поддержать Конституцию, не Хуана Гуайдо или Национальное собрание, а основной закон Венесуэлы - общественный договор, который позволит нам выйти из кризиса в краткосрочной перспективе".

Действующий президент Венесуэлы появился на публике на церемонии вручения дипломов в одном из ВУЗов Каракаса. Николас Мадуро опроверг слова Госсекретаря США Майка Помпео, заявившего, что президент Венесуэлы планировал бежать из страны во время неудавшегося мятежа. "Даже Дональд Трамп назвал это слухами", уточнил Мадуро.