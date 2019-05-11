Освобождённые в ходе военной операции в Буркина-Фасо заложники возвращаются домой. Двое французов, американка и гражданка Южной Кореи провели в заключении почти месяц. Перед вылетом они вышли к журналистам с заявлением, в котором выразили соболезнования родным французских военных, убитых в ходе операции по освобождению заложников. «Все наши мысли посвящены семьям солдат, — солдат, которые отдали свои жизни, чтобы вызволить нас из этого ада», — сказал освобождённый заложник Лоран Лассимуйа.

Двое французов были похищены во время сафари в Бенине 4 мая. «Франс-Пресс» называет их обычными туристами, которые отправились в опасный регион, вопреки предостережениям МИДа.

Операция по освобождению заложников на севере Буркина-Фасо в ночь на пятницу провел морской спецназ Франции. Погибших офицеров — Седрика Пьерпона и Алена Бертонселло во вторник будут чествовать в Париже как героев.