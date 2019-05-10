США - Китай: война тарифов, новый акт

В пятницу с пяти утра по центральноевропейскому времени (в полночь по Вашингтону) в отношении части продукции китайского импорта в США действуют повышенные тарифы, если прежняя пошлина составляла 10 %, то сейчас она повысилась до 25 %.

Это произошло в момент возобновления дискуссий в Вашингтоне между Пекином и американской администрацией.

По мнению президента США, "тарифы, которые мы установили, это весомый аргумент. Это привело к тому, что ежегодный торговый дефицит в с китайцами у нас составлял 500 миллиардов долларов. Собственно, своим экономическим ростом они обязаны нам".

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Из нашей копилочки все старались себе урвать, в том числе и Китай Дональд Трамп президент США

Вице-премьер правительства Китая Лю Хэ заявил, со своей стороны, следующее: "Во-первых, как я уже сказал, повышение пошлин наносит ущерб обеим странам, поскольку сегодня китайская экономика и экономика США представляют единый механизм, так что пострадают все. Сегодня мы намерены продолжит консультации с тем, чтобы не пострадали люди, зависящие от наших решений. Именно интересам обычных людей, на мой взгляд, был нанесен наибольший ущерб. Мы постараемся найти оптимальный выход из положения, чтобы амортизировать уже нанесенный вред".

Вице-премьер Лю Хэ разряжает обстановку с помощью "дипломатии улыбок" REUTERS/James Lawler Duggan

В начале недели представитель США на переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отошел от уже достигнутых договоренностей, за два дня до этого Трамп сообщил, что тарифы будут повышены, поскольку эти переговоры "продвигаются очень медленно".