Обыски в редакции и арест журналиста MASH

В московском офисе телеграм-канала MASH прошёл обыск, один сотрудник онлайн-СМИ арестован. Об обысках и задержании сообщил главный редактор канала Максим Иксанов. Он также рассказал, что после задержания вечером 9 мая к журналисту не допускали адвоката.

В пятницу, 10 мая стало известно, что следствие возбудило уголовное дело в отношении продюсера Mash Михаила Кумброва. Как сообщает ТАСС, его подозревают в использовании подложного документа в ходе журналистского расследования в Шереметьево, которое журналист вёл в связи с катастрофой "Суперджета-100" в минувшее воскресенье.

В редакции MASH информацию об использовании поддельных бумаг отвергают. Сотрудники ФСБ, которые провели обыск в офисе MASH изъяли редакционные компьютеры.

По мнению Максима Иксанова, власти, вероятно, не устраивают "политика и методы работы канала". Он подтвердил, что телеграм-канал продолжит свою работу в обычном режиме.

"Он представил поддельные документы представителям Московского центра автоматизированного управления воздушным движением, - заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах, - На основании этих документов [журналист] попросил предоставить ему информацию, связанную с катастрофой самолета", - сказал источник. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за "Использование подложного документа".