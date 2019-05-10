Ашотхалом: венгры рассказали Euronews о мигрантах

Euronews продолжает предвыборное путешествие по Европе. Мы прибыли в Ашотхалом, село на юге Венгрии, расположенное недалеко от сербской границы. В 2015 году, на пике миграционного кризиса в Европейском Союзе, Ашотхалом столкнулся с наплывом беженцев. В тихой, спокойной сельской общине до тех пор видели лишь немногочисленных чужаков, прятавшихся в лесу. Со временем мигрантов становилось все больше и больше. Фермер Янош Тоот хорошо помнит те дни:

"Их было 16 человек. Двое вошли во двор, объяснили, что им нужна вода. Я сказал, что да, пожалуйста, берите. Они выстроились в очередь, качали воду. Поначалу это делал я, потом уже они сами. Каждый выпил, наверное, по литру воды. Довольно много. Вот собственно и все. Это не было какой-то проблемой. Это нормально, дать еду или воду тем, кто в этом нуждается".

"Они что-то украли, нанесли ущерб?" - интересуется Габор Тонач, корреспондент Euronews.

Янош Тоот, фермер: "Да, нет! Во всяком случае здесь. Разве что какой-то минимальный. Они шли по посадкам и не смотрели наступают ли они на что-то, или нет. Просто шли прямиком, как животные. Ну, как овцы, например, или другие животные, которые не думают о насаждениях. Скажем, вот встретилось на пути заграждение, так они сломали его и пошли дальше. Это больше раздражало, чем было реальной проблемой".

Чтобы противостоять наплыву мигрантов, на границе с Сербией власти возвели стену. Защитное сооружение оснащено датчиками движения и камерами.

Тамаш Сальма, который служит охранником в местной коммуне рассказал нам, что сельские жители сочувствовали мигрантам, пока в Ашотхалом не стали прибывать сирийцы и косовары со своими семьями. На поздних этапах кризиса что-то изменилось....

Тамаш Сальма, сторож: "Когда мигранты шли по дорогам группами, по 30-40 молодых парней призывного возраста, люди начали задумываться, а хорошо ли все это для нас всех. Это уже не семьи с маленькими детьми, которые просят воды. Вот этот момент насторожил людей".

Задача Тамаша - присматривать за урожаем. Но он также помогает пограничникам.

Тамаш Сальма , сторож: "Даже в этом году нам удалось поймать несколько мигрантов, хотя это не наша работа. Но с того момента, как эти люди оказываются по нашу сторону защитного сооружения, они вроде как совершили преступное деяние. Их должны задержать на месте преступления. В принципе, любой может их сдерживать, но это обязанность пограничников".

Жизнь в Ашотхаломе вернулась в нормальное русло. Однако миграционный вопрос по-прежнему остается одним из главных и самых обсуждаемых в странах Европейского Союза.