Нотр-Дам: законопроект о реставрации

Во Франции депутаты Национального собрания обсудили законопроект о реставрации парижского собора Нотр-Дам, пострадавшего от сильного пожара пятнадцатого апреля. Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил, что собор будет полностью отстроен за пять лет, пообещав при этом сделать его ещё прекраснее, чем прежде.

Для того, чтобы работы уложились в означенный срок, законопроект позволяет обойти целый ряд правил, касающихся городского планирования и охраны окружающей среды. У депутатов левого движения «Франция непокорённая» подобный подход не встретил понимания. Были также высказаны опасения, что излишняя спешка не позволит выполнить работы с надлежащей тщательностью. Об этом говорила Клементин Отен:

– Камни ещё не успели остыть после пожара, а уже была запущена макроновская машина власти, чтобы требовать восстановления собора к Олимпиаде 2024 года.

Министр культуры страны Франк Риестер назвал эти опасения напрасными:

– В стоящей перед нами задаче, не станем смешивать быстроту действий и излишнюю спешку. Мы должны обеспечить Нотр-Даму реставрацию, достойную его великолепия и того, что он символизирует.

В законопроекте также предусмотрено предоставление налоговых льгот тем, кто пожертвует средства на восстановление собора. Эта мера также не нашла понимания у левых депутатов.