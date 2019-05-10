Заложники освобождены, военные погибли

Четыре заложника - граждане США и Южной Кореи, а также два француза - были освобождены французскими военными на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Елисейского дворца. В ходе операции по освобождению и боевых столкновений двое французских военнослужащих погибли.

Ранее сообщалось, что два гражданина Франции в сопровождении местного гида 1 мая отправились на прогулку в национальный парк Пенджари в Бенине, расположенный на границе с Буркина-Фасо, но в гостиницу так и не вернулись. Позже французские СМИ сообщили, что неизвестные похитили туристов, застрелили гида и сожгли машину, на которой они передвигались.