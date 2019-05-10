Gucci поплатился за неуплату налогов

1,25 млрд евро со штрафами и процентами выплатит налоговым органам Италии французская компания Kering, владелец таких брендов как Gucci, Yves Saint Laurent и Boucheron.

Аудит налоговых платежей Gucci, проведённый по заказу Рима, выявил недоплату налогов в итальянский бюджет в размере 1,4 млрд. Исследование касалось швейцарской дочерней компании Luxury Goods International (LGI), оно было проведено после того, как итальянские налоговые службы заподозрили, что Gucci уклоняется от уплаты налогов, отражая свои продажи в отчётности LGI.

Это рекордное финансовое урегулирование может помочь стабилизировать доверие инвесторов к группе Kering. Сектор предметов роскоши в Азии в последнее время процветает, но торговая война между США и Китаем усложняет ситуацию.