Челси Мэннинг на свободе. Надолго ли?

Бывший-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу из следственного изолятора, где провела 62 дня за отказ дать показания перед присяжными (освобождение связано с истечением срока их полномочий). Но уже 16 мая Мэннинг должна предстать перед новым большим жюри, и адвокаты опасаются, что на свободе она останется недолго.

"Это слушания по вопросу о неуважении к суду, закрытые слушания. Публика не допускается. Процесс будет проходить в тайне. Так что я не могу говорить о деталях происходящего, кроме тех, которые мы уже раскрыли в заявлении", - сказала Мэннинг журналистам.

Она была арестована в начале марта после того, как отказалась рассказать о деятельности WikiLeaks, опасаясь, что слушания с присяжными не будут анонимными. Челси заявила, что уже сообщила все известные ей сведения военному трибунала в 2013 году.

Бывший аналитик разведки армии США Брэдли Мэннинг был приговорён к 35 годам заключения за передачу секретных документов Пентагона организации WikiLeaks. В тюрьме он изъявил желание сменить пол и взял имя Челси.

Перед тем, как покинуть свой пост, президент США Барак Обама помиловал Челси Мэннинг.