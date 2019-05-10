Боливия: последствия оползня

Жители боливийского города Ла-Пас, чьи дома были разрушены оползнем на прошлой неделе, всё ещё надеются разыскать своих близких, пропавших без вести. Они обвиняют власти в том, что их не предупредили об опасности. Оползню предшествовали сильные ливни, что, по мнению властей, и привело к катастрофе. Около 60 строений рухнули за считанные минуты, ещё десятки могут обрушиться в любой момент.

– Городские власти не предупредили нас, – жалуется одна из местных жительниц. – Иначе мы бы эвакуировались. В мэрии говорят, что снесут дома, которые могут рухнуть. Я не хочу, чтобы их сносили. Я хочу, чтобы мне дали время на поиски мужа. Хочу найти своего мужа.

Мэр города заявил, что уничтоженные оползнем дома были возведены на непригодных территориях без разрешения на строительство. Боливийские власти принимают меры по обеспечению жильём пострадавших. Президент страны, побывавший на месте трагедии, вручил ключи от новых квартир нескольким из них, но многие из 180 оставшихся без крыши над головой семей по-прежнему остаются в палаточных городках.