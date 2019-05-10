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Аргентина

Буэнос-Айрес: нападение "в мафиозном стиле"

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 Надежда Дрямина 
Буэнос-Айрес: нападение "в мафиозном стиле"
Авторское право
REUTERS/Agustin Marcarian
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Дерзкое нападение в центре аргентинской столицы. В четверг возле здания Конгресса двое злоумышленников стреляли в проходящих мимо депутата парламента Эктора Оливареса и сопровождавшего его чиновника Мигеля Ядона.

Последний от полученных ран скончался. Оливарес госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Стрельба велась припаркованного возле тротуара автомобиля, владельца которой через несколько часов арестовали вместе с ещё тремя подозреваемыми.

Министр безопасности страны заявил, что речь идёт об атаке "в мафиозном стиле". Но соотносить её с деятельностью парламентария полиция не торопится, полагая, что мишенью был скорее всего Мигель Ядон. Погибший руководил фондом, имеющим отношение к энергоинфраструктуре. С этой деятельностью и может быть связано убийство, пишут аргентинские СМИ.

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