Буэнос-Айрес: нападение "в мафиозном стиле"

Дерзкое нападение в центре аргентинской столицы. В четверг возле здания Конгресса двое злоумышленников стреляли в проходящих мимо депутата парламента Эктора Оливареса и сопровождавшего его чиновника Мигеля Ядона.

Последний от полученных ран скончался. Оливарес госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Стрельба велась припаркованного возле тротуара автомобиля, владельца которой через несколько часов арестовали вместе с ещё тремя подозреваемыми.

Министр безопасности страны заявил, что речь идёт об атаке "в мафиозном стиле". Но соотносить её с деятельностью парламентария полиция не торопится, полагая, что мишенью был скорее всего Мигель Ядон. Погибший руководил фондом, имеющим отношение к энергоинфраструктуре. С этой деятельностью и может быть связано убийство, пишут аргентинские СМИ.