Казахстан: день блокировок СМИ и соцсетей

В Казахстане 9 мая провайдеры ограничили доступ к популярным социальным сетям, мессенджерам и интернет-ресурсам, включая многие независимые СМИ, а также сайт Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. В течении дня пользователи не могли открыть Facebook, Instagram, YouTube и Telegram. Доступ был восстановлен в четверг вечером.

Международная неправительственная организация NetBlocks провела анализ блокировок и назвала их "необычной".

Накануне генеральный прокурор Казахстана Булат Дембаев призвал граждан страны "не поддаваться на провокации и не нарушать законы". По словам Дембаева, "в социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая в незаконных митингах". "Обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов. Виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом", — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали опубликовал заявление Касым-Жомарта Токаева с предупреждением об ответственности за участие в несанкционированных собраниях.

Ранее о намерении провести 9 мая митинги параллельно с шествием "Бессмертный полк" заявило запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана", возглавляемое проживающим за рубежом опальным олигархом Мухтаром Аблязовым.

На фоне ограничения доступа к интернет-ресурсам в Нур-Султане и Алматы были задержаны несколько человек, в том числе и журналисты. Полицейские мешали представителям СМИ выполнять свою работу. Об этом, в частности, сообщает Радио Азаттык.

О своем задержании рассказал журналист сайта Vlast.kz Данияр Молдабеков:

Свидетелем задержаний стал корреспондент информагентства AFP Крис Риклтон:

Как подобные блокировки характеризуют ситуацию со свободой слова в стране на фоне предстоящих досрочных выборов? Комментирует казахстанский политолог Адиль Нурмаков:

"В Казахстане за последние 10 лет значительно ухудшилась ситуация с цифровыми свободами, что последовательно отражалось, например, в отчетах о свободе интернета американской правозащитной организации Freedom House. Ужесточалось законодательство и наказания за критические высказывания онлайн, усиливался госконтроль над трафиком, стали рутинными блокировки и все чаще возникали проблемы у независимых новостных сайтов.

После вступления в должность Токаева на время прекратились блокировки соцсетей, которые почти ежевечерне осуществлялись в Казахстане в последние пару лет. Однако в начале мая возобновились и они, и добавилась превентивная блокировка критических информационных ресурсов накануне 9 мая и ограничение емкости интернет-каналов и вообще доступа к интернету в ряде городов.

Учитывая, что никаких значимых акций протеста в День победы не состоялось, остается только догадываться, какие проблемы будут ждать казахстанцев, когда начнется период предвыборной агитации, в день голосования и до объявления результатов. А самое главное, насколько ужесточится ограничительная политика в будущем".

В каких условиях идет подготовка к досрочным выборам в Казахстане? Как можно объяснить реакцию властей на акции протеста и выступления гражданских активистов (в частности, задержания Аси Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова, развернувших в апреле во время Алматинского марафона плакат с надписью "От правды не убежишь". За эту акцию они были приговорены судом к тюремному заключению сроком на 15 суток)?

Причина этого заключается в самой природе казахстанского транзита власти — к нему очень долго готовились, просчитывали его механику до мелочей и теперь, решившись на него, "наверху" не могут допустить никаких девиаций. Адиль Нурмаков политолог

"Это первое проявление жесткой — и довольно нервной, панической — реакции новой администрации на угрозу протестных митингов в виде ограничений в интернет-пространстве. Очень серьезный удар по ее заверениям в "честности" предстоящих выборов наносят, конечно, и чрезмерная реакция на очень редкие и малочисленные — практически, одиночные — протестные акции. Панической атакой можно объяснить и абсурдные кейсы с задержаниями людей с плакатом без надписей или с голубыми шариками, или с надписями на футболках и баннерах, которые кажутся власти угрожающими (например, цитаты из конституции или просто надпись "Правда" на майке).

Причина этого заключается в самой природе казахстанского транзита власти — к нему очень долго готовились, просчитывали его механику до мелочей и теперь, решившись на него, "наверху" не могут допустить никаких девиаций. Малейшее отклонение от собственного сценария там считают угрозой нацбезопасности. Я это предсказывал сразу после отречения Назарбаева. К сожалению, мой прогноз сбывается после непродолжительной, да и неубедительной "токаевской оттепели".

Если власти продолжат такую тактику, легитимность выборов будет под вопросом, а значит, вне зависимости от того, что элиты попробуют предложить обществу после выборов, им будет сложно убедить значительную часть политически активных граждан в своей искренности".

Задержали за футболку: