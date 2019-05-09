Президент России Владимир Путин почтил память воинов Великой Отечественной войны, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

В Москве отметили 74-ю годовщину Победы. В этом году лидеры других стран в российскую столицу не приехали: вместе с Путиным на трибунах был лишь экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Reuters

По словам российского президента, уроки войны по-прежнему актуальны:

«Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто на деле готов противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности».

Reuters

В параде Победы приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, 130 единиц техники. Однако воздушную часть празднества отменили из-за плохой погоды.