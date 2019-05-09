Священников обяжут сообщать о насилии

Папа римский Франциск обязал всех католических священнослужителей сообщать об известных им фактах сексуальных домогательств, а также о производстве, хранении или распространении детской порнографии. Об этом говорится в подписанном понтификом апостольском послании, опубликованном в четверг. До июня следующего года епархиям по всему миру предписано также обеспечить условия, в которых священники и монахи могли бы конфиденциально передавать подобную информацию. Из Ватикана передаёт корреспондент Рейтер Филип Пулелла:

– Речь идёт о фактах сексуального насилия в отношении как детей, так и взрослых, охват очень широкий. Полагаю, что здесь даётся ответ на целый ряд требований, с которыми выступали защитники жертв сексуального насилия, требуя привлечь к ответу священнослужителей.

Многочисленные скандалы вокруг католической церкви, связанные с сексуальным насилием над детьми и подростками, не утихают во всём мире. В Аргентинской ассоциации пострадавших от насилия со стороны священников считают меры, принимаемые папой римским, недостаточными и даже вредными. Говорит председатель ассоциации Хульета Аньяско:

– Мы призываем аннулировать этот документ, чтобы епископы не могли больше прятаться за ним, а были бы обязаны предстать перед правосудием за свои преступления.

Согласно ряду докладов, католическая церковь десятилетиями покрывала священников-педофилов. В августе прошлого года папа Франциск признал этот факт, и неоднократно просил прощения у пострадавших, обещая принять меры по недопущению подобного в дальнейшем.