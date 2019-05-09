Праздник первой борозды в Таиланде

Праздник первой борозды, знаменующий начало нового сезона для выращивания риса, прошёл в Таиланде. Он отмечается в королевстве на вот уже несколько веков. По традиции борозды вспахали на главной площади страны Санам Луанг в исторической части Бангкока в присутствии короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) и королевы Сутхиды.

В плуг была впряжена пара священных белых буйволов. Вспахав небольшой участок, его засеяли рисом. А животным предложили на выбор семь разных угощений: соевые бобы, кукурузу, кунжут, рис, воду, рисовый самогон и свежескошенную траву. Буйволы выбрали траву, воду и рис. По местным поверьям это означает, что год будет удачным для сельского хозяйства, а урожай риса будет особенно обильным.

Большая часть населения Таиланда занята в аграрном секторе, а производство риса - основная статья экономики страны, которая считается крупнейшим в мире экспортером этого злака.

После церемонии прокладки первой борозды приветствующие бросились разгребать землю и собирать рисовые зёрнышки. Их считают счастливыми, добавляют к своим семенам или хранят в кошельках на удачу.