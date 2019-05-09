КНДП запустила "неопознанный снаряд"

Запуск "неопознанного снаряда" произведён из северо-корейского Пхёнан-Пукто. Об этом сообщило командование Южной Кореи, отметив, что речь идёт предположительно о ракетах средней и малой дальности.

В Пхёнан-Пукто в 77 км от Пхеньяна находится одна из ракетных баз КНДР, где размещены баллистические ракеты средней дальности "Нордон", способные покрывать расстояние в 1300км. В Токио сообщили, что ракеты упали в море и угрозу японской территории не представляли.

Это второе ракетное испытание, проведённое за последнюю неделю Северной Кореей на фоне поездки спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею.