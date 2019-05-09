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Северная Корея

КНДП запустила "неопознанный снаряд"

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 Кнарик Хачатрян 
КНДП запустила "неопознанный снаряд"
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Korean Central News Agency
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Запуск "неопознанного снаряда" произведён из северо-корейского Пхёнан-Пукто. Об этом сообщило командование Южной Кореи, отметив, что речь идёт предположительно о ракетах средней и малой дальности.

В Пхёнан-Пукто в 77 км от Пхеньяна находится одна из ракетных баз КНДР, где размещены баллистические ракеты средней дальности "Нордон", способные покрывать расстояние в 1300км. В Токио сообщили, что ракеты упали в море и угрозу японской территории не представляли.

Это второе ракетное испытание, проведённое за последнюю неделю Северной Кореей на фоне поездки спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею.