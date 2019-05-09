Миссия ЕС по спасению ядерной сделки

В 2015 году европейские державы сыграли одну из ведущих ролей в заключении ядерной сделки с Ираном. Смогут ли они сегодня спасти соглашение?

ЕС меж двух огней. С одной стороны - Вашингтон и его экономическое давление. С другой - Тегеран, грозящий возобновить обогощение урана.

Евросоюз будет выполнять СВПД до тех пор, пока его условия соблюдают иранские власти - такова позиция сообщества. В официальном заявлении Брюссель осудил Тегеран за выдвинутый им ультиматум, но подтвердил свою приверженность договору.

Также ЕС выразил сожаление о введении новых санкций США и пообещал поддерживать торговые отношения с Исламской республикой.

"Европа вела себя довольно пассивно в противостоянии с Соединёнными Штатами в вопросе санкций и наказаний, применяемых в отношении европейского бизнеса, в вопросе угроз, исходящих от американского Минфина, Госдепартамента, Минюста. Я думаю, не стоит надеяться на то, что ЕС сможет спасти ситуацию в последнюю минуту", - уверена Сорайя Ленни, эксперт по иранской политике.

Тем временем, американский лидер, аргументируя решение о новом пакете ограничительных мер против Ирана, отметил, что открыт для диалога о выработке нового соглашения по атому.

"Я вывел Соединённые Штаты из ужасной ядерной сделки с Ираном. К сожалению, сегодня я был вынужден ввести санкции, которые касаются металлургической, алюминиевой и медной промышленности. Я надеюсь, хотя может быть это никогда не произойдёт, что наступит тот момент, когда я сяду и разработаю справедливую ядерную сделку. Мы не хотим никому вредить. Мы - за честную сделку. Мы просто против того, чтобы у них было ядерное оружие, вот и всё", - сказал глава Белого дома.

Тегеран, в свою очередь, продолжает настаивать на том, что страна прекратила развивать свою ядерную программу. Об этом свидетельствуют и данные МАГАТЭ, хотя США утверждают обратное.

В пятницу иранские власти заявили, что желают"укрепить договорённости по ядерной сделке и вернуть её в нужное русло".