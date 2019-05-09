ЕС отстаивает сделку с Ираном

Европейский союз стремится сохранить сделку по иранской ядерной программе. Соглашение оказалось под угрозой, после того, как США объявили о выходе из него, а затем возобновили действие антииранских санкций. Иран заявил в ответ о намерении «прекратить выполнение некоторых обязательств», дав европейцам 60 дней на переговоры.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила неизменность позиции Евросоюза.

– Такое развитие событий вызывает серьёзную обеспокоенность и у меня лично. Мы по-прежнему целиком привержены полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному досье Ирана. Это вопрос безопасности для нас и для всего мира. Усилия Европейского союза по нераспространению имеют для нас первоочередное значение. Мы видим, что Иран по-прежнему полностью соблюдает все свои обязательства в рамках ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сделка с Ираном не соответствует интересам его страны и обвинял Тегеран в тайной работе над созданием ядерного оружия. Год назад он заявил о выходе из соглашения, которое было заключено при участии предыдущей администрации.

Переговоры с Ираном, в которых участвовали пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия, начались в 2005 году. Они были очень непростыми и продолжались 10 лет.