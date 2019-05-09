День Победы в России - день Европы в ЕС

9 мая, когда россияне отмечают День Победы, гражданам Евросоюза предлагается отметить День Европы - победу во Второй мировой европейцы вспоминают днём раньше, 8 мая. О Дне Европы знают в основном те, кто проживает в непосредственной близости от институтов Евросоюза или каким-либо образом с ними связан. Чем обусловлена эта дата и что сегодня означает этот день для Евросоюза?

День Европы – праздник мира и единства стран-членов Евросоюза

Именно так определяет этот праздник Брюссель. В отличие от 8 мая (годовщины победы над фашизмом) День Европы не является выходным в странах ЕС. Его отмечают ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана, которая положил начало объединению металлургической, железорудной и угледобывающей отраслей Франции и ФРГ. В результате возникло Европейское объединение угля и стали, положившее начало истории ЕС, в которое первоначально входили шесть стран (Франция, ФРГ, Италия страны Бенилюкса).

В чем суть идеи?

Планировалось, что страны-основатели создадут общий рынок угля и стали, отменив экспортные и импортные пошлины.

Экономическое предложение министра иностранных дел Франции Робера Шумана, прозвучавшее всего через пять лет после окончания Второй мировой войны, имело политическую подоплеку. Идея состояла в создании общей экономической основы для Франции и ФРГ, таким образом снижая риск вооруженных конфликтов в будущем.

Таким образом, совместное производство продемонстрирует, что война между Францией и Германией – нечто немыслимое и в практическом плане нереализуемое. Декларация Шумана

Стоит отметить, что идея интеграции на экономической основе, исходившая из Парижа, развивалась параллельно с идеей интеграции на гуманитарной основе, которую продвигали лидеры Соединённого Королевства. Ещё в сентябре 1946 года Уинстон Черчилль произнёс речь в Цюрихе, в которой были обозначены принципы единой Европы. Пару лет спустя, ещё за несколько лет до формирования Евросоюза в 1957 году, десять государств Западной Европы подписали в Лондоне документ, положивший начало Совету Европы, - межправительственной организации, руководящими принципами которой стали защита прав человека, верховенство права и развитие принципов демократии.

Как росла и развивалась Европа

Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали был подписан в 1951-ом и год спустя вступил в силу.

В 1957 году те же шесть государств учредили Европейское экономическое сообщество с целью углубления экономической интеграции. Договор о его создании был подписан в Риме.

В 1973 году состоялось первое расширение ЕС: в шестёрке стран-основателей добавились Великобритания, Дания и Ирландия.

В 1986 году был подписан Единый европейский акт, направленный на формирование общего рынка. Кроме того, в нем были сформулированы принципы Европейского политического сотрудничества.

А в 1992 году Маастрихсткий договор ознаменовал рождение Европейского Союза

К середине 1990-х годов в европейскую семью входило уже 15 государств. А распад социалистического блока союзников СССР обозначил путь для евроинтеграции для многих стран Восточной Европы. За последние 15 лет к ЕС присоединились ещё 13 стран.

В 2016 году жители Великобритании сделали выбор в пользу выхода из состава Евросоюза, что положило начало процессу "брексита".

Кто празднует День Европы?

На интернет-сайтах основных институтов Евросоюза публикуются материалы, посвященные Дню Европы, а в самих институтах в начале мая проходят дни открытых дверей. В этом году, такие мероприятия организованы 4 мая в европейском квартале Брюсселя, 11 мая в Люксембурге (где расположен суд ЕС) и 19 мая в здании Европарламента в Страсбурге.

Сайт Евророюза рассказывает о многочисленных мероприятиях, которые проходят в этот день в странах ЕС и за его пределами, где существуют европейские постпредства.

Многие мероприятия организуют в Бельгии, где находится штаб-квартира Европейского Союза. В то же время, в соцсетях в адрес Брюсселя можно найти упреки, в том, что ЕС не стоит слишком усердствовать с праздничными мероприятиями, когда европейский проект сталкивается с серьезными проблемами, такими как "брексит", рост национализма, наплыв мигрантов из зон конфликтов и бедствий, проблемы безопасности и экономической защиты населения.

.