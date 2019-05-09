ЕС: план на пятилетку

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в румынском Сибиу одобрили Декларацию о стратегии сообщества на ближайшие пять лет. "Мы подтверждаем, что в этом все более нестабильном и сложном мире мы сильнее, когда едины. Мы признаем нашу ответственность как лидеров за то, чтобы сделать наш союз сильнее, а наше будущее светлее", - отмечается в заявлении. В документе подчеркивается, что все предстоящие решения ЕС будут следовать духу и букве взятых в Сибиу обязательств. Европейские политики пообещали защищать Европу, быть вместе, принимать согласованные решения в духе понимания и уважения". Кроме того, ЕС намеривается быть "ответственным мировым лидером".

Дональд Туск, глава Евросовета: "Присутствующие на саммите продемонстрировали желание взять на себя полную политическую ответственность не только за отдельные события, или решения сложных задач, но и в целом за ЕС. Проще говоря, государства-члены ЕС и их демократически избранные лидеры действительно хотят активно влиять на работу и развитие ЕС".

Участники встречи в Сибиу обсудили вопросы, касающиеся укрепления обороны и безопасности Евросоюза, конкуренции, социальных стандартов жизни в Европе, устойчивого развития экономики, миграции и торговли. Неформальный саммит состоялся без участия Великобритании, которая уже в нынешнем году должна покинуть сообщество.