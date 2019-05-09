Клуж-Напока: центр IT-индустрии Румынии

Клуж-Напока — второй по размеру город Румынии, расположенный в центральной части Трансильвании. Его называют "кремниевой долиной" Европы. Численность населения составляет здесь свыше 410 тысяч человек.

Корреспонденты Euronews приехали в Клуж-Напоку, чтобы узнать о том, как город стал центром развития IT индустрии и чем он притягивает молодых специалистов, которые иначе могли бы уехать за рубеж.

Компания по разработке программного обеспечения Nordlogic начала работу 13 лет назад. И за это время у нее появились клиенты не только в Европе, но и во многих странах мира. Здесь работают свыше 50 сотрудников. В их числе — 28 летний Адриян. Он учился в местном университете и не жалеет о том, что не уехал. Его устраивают условия труда и зарплата

Адриян Козма, веб-разработчик, Nordlogic Software: "Нам здесь платят почти столько же, сколько и специалистам в других странах ЕС и мира. Может, в других сферах ситуация с зарплатами иная, но в IT-секторе уровень почти такой же. В какой-то момент я задумывался о том, чтобы уехать из страны, но сегодня в Клуж-Напока все хорошо, сюда многие приезжают на работу в IT- секторе, даже из других стран. Мне здесь очень нравится. Это мой дом".

В Клуж-Напоке действуют уже свыше 700 старт-апов — благодаря местным факторам и иностранным инвестициям. Среди клиентов клиентов компании Nordlogic — Великобритания и США.

Связано ли это с дешевой рабочей сило? Чиприян Сорлея, технический директор компании Nordlogic Software говорит: "Точно нет, может 20 или 15 лет назад это было так. Но я думаю, что сегодня Румыния и особенно Клуж-Напока становятся центром высокого профессионализма. И компании поняли, что мы можем привлечь квалифицированных специалистов, которые способны в рамках проектов к креативному и аналитическому мышлению. Думаю, что этому также способствовал тот факт, что в нашей стране нет проблем с языковым барьером, особенно в Клуж-Напоке очень многие говорят по-английски, поэтому они могут получить доступ к хорошим клиентам и возможностям за рубежом".

Руководители компании говорят, что рады работать в ЕС — это облегчает сотрудничество с другими европейскими странами, бизнес получает ограниченную поддержку румынских властей, а также средства из фондов ЕС.

Чиприян Сореля уверен, что Румыния должна извлечь максимальную выгоду из членства в Евросоюзе:

"Думаю, важно чтобы принятие решений и выбор возможностей вернулись в нашу страну и чтобы мы поняли, как этим воспользоваться. Потому что я убеждён — нет причин, чтобы на европейском уровне развитие шло в неверном направлении. И всё, что от нас требуется — определить наше место в этом развитии, как мы можем соответствовать".

Даймон Эмблинг, Euronews: "Мы сейчас едем в Венгрию через румынскую границу, время в пути составит семь часов. Мы едем на родину Габора. Что ты собираешься нам показать?"

Габор Танач, Euronews: "Собираюсь показать, как миграционный кризис повлиял на образ мыслей жителей сельской местности, мы поедем в деревню, расположенную у границы, посетим фермеров, они нам расскажут о том, что видели".