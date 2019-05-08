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США вводят новые санкции против Ирана

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 Euronews 
США вводят новые санкции против Ирана
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США вводят новые односторонние санкции против Ирана, которые коснутся производства и торговли металлами. Соответствующий указ подписал в среду президент страны Дональд Трамп. Именно экспорт железа, стали, алюминия и меди приносит Ирану основные доходы после нефти.

Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео, который прибыл с визитом в Великобританию, заявил, что США ожидают от Ирана конкретных действий по ядерной программе, и лишь затем примут решение о собственных шагах. Одной из тем встреч Помпео с британскими политиками стала именно ситуация вокруг Исламской республики.

Майкл Помпео, госсекретарь США:

«Я видел доклады, видел отправленное письмо. Я думаю, документы были намерено неоднозначными. Нам надо подождать и посмотреть, что именно предпримет Иран. Пока они сделали ряд заявлений по поводу своих намерений».

Официальная позиция Великобритании — сохранить сделку с Ираном. Но в Лондоне подчёркивают, что солидарны с Вашингтоном в намерении не допустить создания иранского ядерного оружия.

Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании:

«Санкции были отменены в обмен на ограничения иранской ядерной программы. Если Иран прекратит выполнять свои обещания, то, конечно, это приведёт к последствиям».

Свои опасения обострением ситуации высказывает и Германия. Ранее Помпео отменил запланированный визит в Берлин, отправившись вместо этого в Ирак.

Хейко Маас, министр иностранных дел Германии:

«Наша позиция прежняя: мы хотим сохранить соглашение — именно для того, чтобы предотвратить создание ядерного оружия».

Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения ровно год назад. В ноябре возобновились антииранские санкции. В Тегеране подчёркивают, что их недавнее заявление — сигнал европейским партнёрам с просьбой защитить Иран от США.