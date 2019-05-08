Мёртвый кит на пляже Сан-Франциско

На пляже в Сан-Франциско нашли мёртвого серого кита. Центр морских млекопитающих провёл анализы и установил причину гибели — столкновение с судном. Учёные предупреждают, что людям не следует приближаться к мёртвому киту, так это опасно для здоровья, к тому же запрещено законом. Это уже девятая по счёту туша кита, найденная с марта в области залива Сан-Франциско. В центре морских млекопитающих говорят, что киты погибли от недоедания и столкновения с судном. Эксперты также отмечают, что в этом году серые киты, мигрирующие из Мексики в Аляску, находятся в плохом состоянии — они не находят достаточно еды из-за потепления океана.