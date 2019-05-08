"Они играли неистово"

Если и можно было предположить, что "Барселона" проиграет во втором матче полуфинала английскому "Ливерпулю", такого разгромного поражения мало кто ожидал. После уверенной победы со счётом 3:0 на своём поле, каталонцы проиграли в Лондоне с сухим счётом 4:0.

"Ливерпуль" сделал практически невероятное и пробился в финал Лиги чемпионов, хотя играл без основных форвардов Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Главный тренер Юрген Клопп доволен своими подопечными:

"Если нужно описать это клуб словами, я бы просто сказал - это одно большое сердце. А сегодня вечером это было ещё и настоящее неистовство. Что это было? Они боролись так неистово!"

Герои игры - нападающие Ораги и Вейналдум, забившие каждый по два мяча. Вейналдум при этом признан лучшим игроком матча.

Ведущие британские издания соревнуются в хвалебных заголовках: "Чудо на стадионе Энфилд", "Возвращение королей". Но чудо рукотворное: в него верил тренер, который вот уже второй раз подряд выводит "Ливерпуль" в финал:

"Я сказал ребятам перед игрой: "Не думаю, что это в принципе возможно, но только потому, что это вы, я верю, что у нас есть шанс. Потому что они ментальные гиганты, это просто невероятно: после такого сезона, что мы провели, после всех сыгранных матчей, после стольких травм! Не думаю, что нашлось бы много желающих поставить на нас хоть пенни", - говорит Юрген Клопп.

"Барселона" потерпела самых серьёзных поражений в своей истории. Два гола в свои ворота она пропустила не без участия собственных защитников, допустивших грубые ошибки. Наставнику сине- гранатовых Эрнесто Валверде остаётся лишь констатировать:

"Надо признать, что они играли по-настоящему хорошо. Их можно только поздравить с такой игрой. Что тут ещё сказать? Что касается нас, то это очень болезненное поражение для наших игроков. И ещё досаднее оттого, что уже второй год мы вдруг неожиданно попадаем в такую ситуацию. Мы хотели сконцентрироваться на игре, сосредоточились, но вот снова потерпели поражение".

"Барселона" вылетает из главного клубного турнира Европы второй сезон подряд. В прошлом году сложилась схожая ситуация: после победы на своём поле над итальянской "Ромой" 4:1, каталонцы потом пропустили в Риме три безответных гола в свои ворота.

В финале турнира Лиги чемпионов, который состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, "Ливерпуль" встретится с победителем второго полуфинального противостояния между "Аяксом" и "Тоттенхэмом". Ответная встреча между ними состоится в среду в Амстердаме.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" в финале уступил "Реалу" со счетом 1:3.