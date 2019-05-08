В Израиле тысячи людей приняли участие в марше «Бессмертный полк» – акции, посвящённой Дню Победы. В колоннах шагали ветераны Красной армии, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей и родственники тех, кто одержал победу в Великой Отечественной.

В этом году день проведения шествия совпал с днём независимости Израиля. По мнению координатора акции Натана Гринберга, без разгрома гитлеровцев создание Израиля было бы невозможно: «Израиль – это государство, которое, по моему мнению, является памятником советскому солдату. Если бы не победа над немецким фашизмом, не было бы Израиля, и вообще мы бы все были мылом».

Впервые марш «Бессмертный полк» прошёл в Израиле пять лет назад. В этом году акция состоится в 22 городах страны. 14 мая все ветеранские организации Израиля проведут в Иерусалиме парад победителей.