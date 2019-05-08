Туманное будущее СВПД

"Прорывом", "знаковым событием" называл Барак Обама заключение ядерной сделки, которую вскоре его преемник в Белом доме посчитает провальной. Будущее соглашения, призванного умерить ядерные амбиции Тегерана, кажется всё более туманным.

В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН - США, Великобритания, Франция, Китай и Россия - плюс Германия - подписали договор - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Благодаря мужеству, политической воле, лидерским качествам, взаимному уважению, мы добились того, на что надеялось международное сообщество - всеобщей приверженности миру и объединения усилий во имя того, чтобы наш мир стал более безопасным ", - заявила тогда по итогам переговоров Федерика Могерини, верховный комиссар ЕС по внешней политике.

По соглашению, Иран должен был ликвидировать запасы среднеобогащённого урана, а низкообогащённого - сократить на 98%, также - отказаться от оружейного плутония и закрыть ряд объектов по производству тяжёлой воды.

При этом ООН разрешалось отправлять в страну своих инспекторов для того, чтобы те могли проверить, выполняются ли обязательства. Взамен Ирану обещали облегчить санкционное бремя.

Но год назад Дональд Трамп обвинил иранское правительство в том, что оно действует в обход СВПД и вышел из договора.

"Это была ужасная односторонняя сделка. Это соглашение вовсе не должно было быть подписано. Оно не привнесло и не привнесёт ни спокойствия, ни мира", - сказал американский лидер.

Затем Трамп восстановил санкции и в прошлом месяце продлил эмбарго на поставки нефтепродуктов из Ирана. Обвиняя Тегеран в проведении политики, дестабилизирующей ситуацию в регионе, Вашингтон решил усилить давление, и несколько дней назад отправил к иранским берегам авианосец.

Тем временем, дипломаты Евросоюза всеми силами пытаются сохранить сделку, обещая не разрывать торговые отношения с Ираном. Но противостоять США в этом споре и тем самым ставить под угрозу экономические связи с ними, готовы отнюдь не многие страны. Тегеран, в свою очередь не скрывает недовольства "пассивностью" европейских коллег.

По данным МАГАТЭ при ООН, Иран пока что соблюдает условия сделки. Но многие наблюдатели считают, что её расторжение - вопрос времени.