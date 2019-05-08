Гарри и Меган показали свой "комочек счастья"

Герцог и герцогиня Сассекские показали нового члена королевской семьи - принца Арчи Гаррисона Маунтбеттена-Виндзора. Гарри и Меган впервые появились на публике после рождения сына. С журналистами они встретились в Виндзорском замке.

Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

Меган рассказала, что ребенок чувствует себя хорошо и у него замечательный характер. По словам герцогини, "у нее два лучших парня в мире". Принц Гарри рассказал, что теперь у него и его супруги появился собственный комочек счастья, чему они оба очень рады. Позже родители представили малыша его бабушке королеве Елизавете Второй.

Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

Сын принца Гарри и Меган Маркл, занимающий седьмое место в очереди на престол, появился на свет два дня назад. Как сообщили в Букингемском дворце, герцог присутствовал на родах.