Тереза Мэй не торопится в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку до осени, когда пройдёт ежегодный съезд Консервативной партии. Об этом сообщают британские СМИ. При этом среди консерваторов многие недовольны деятельностью Мэй, прежде всего это касается ведения переговоров по «брекситу». Резкая критика звучит и со стороны оппозиции, в частности, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил:

– Поскольку прошлым вечером «Ливерпуль» выступил просто потрясающе, то, возможно, премьер-министр могла бы обратиться к Юргену Клоппу за советом о том, как добиться хороших результатов, когда имеешь дело с ЕС.

– На мой взгляд, – возразила Тереза Мэй, – вчерашняя победа «Ливерпуля» над «Барселоной» как раз показывает, что, когда все говорят, что всё кончено, что европейский соперник победил, что время уходит и пора признать поражение, мы всё же можем добиться успеха, если будем действовать сообща.

Мэй вновь отвергла идею проведения повторного референдума по поводу выхода страны из Евросоюза – притом что в СМИ появлялась информация, что премьер обсуждала такую возможность:

– Что касается вопроса о повторном референдуме, я по-прежнему придерживаюсь той же точки зрения, что и прежде, и не собираюсь менять её сейчас. Мы должны действовать в соответствии с результатами первого состоявшегося референдума.

На прошлой неделе местные выборы в стране завершились очень неудачно для тори, и депутат от Консерваторов Андреа Дженкинс возложила ответственность на Мэй:

– Не пора ли отойти в сторону, чтобы кто-то новый возглавил нашу партию, вёл вперёд нашу страну и занимался переговорами?

– В действительности проблема не во мне и не в ней, – ответила Мэй. – Если бы проблема была во мне и в том, как я голосую, мы бы уже покинули Европейский Союз.

По итогам состоявшихся 2 мая выборов в местные органы власти, Консервативная партия лишилась боле 1300 мандатов, показав худшие результаты с 1995 года. Несмотря на критику со стороны однопартийцев Мэй заявляет, что не намерена оставить свой пост. При этом ей уже дважды удалось успешно пройти через процедуру голосования о вотуме недоверия.