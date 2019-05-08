Венецианская биеннале: в память о трагедии у берегов Лампедузы

Четыре года назад у берегов итальянской Лампедузы произошло кораблекрушение, которое считается одним из самых масштабных в истории. Лодка с мигрантами столкнулась с грузовым судном и затонула. Погибли почти 800 человек.

Теперь это огромное ржавое судно, поднятое со дна Средиземного моря, - экспонат выставки, которую называют визитной карточкой Биеннале, открыващейся в Венеции 11 мая.

"Искусство учит нас тому, что наше мироустройство многосложно, и чтобы мы не могли притворяться, что это не так", - пояснил Паоло Баратта, президент Венецианской биеннале.

Автор инсталляции под названием "Наша лодка" - известный швейцарский художник Кристоф Бюхель.

Тема нынешнего, 58-го по счёту форума звучит как пожелание - "Чтобы вы жили в интересные времена". Есть версия, что эта крылатая фраза, хорошо знакомая англичанам, перекликается с древним китайским проклятием. Тогда перемены якобы ассоциировались лишь с неопределённостью, проблемами и кризисом, и жить в такой период желали злейшим врагам.

Венецианская Биеннале продлится до 24 ноября.