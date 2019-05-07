"В гости с ночевкой": евровыборы глазами киприотов

В канун европейский выборов наши журналисты продолжают серию репортажей "В гости - с ночевкой". Идея - посетить как можно больше простых граждан, семей в разных уголках Большой Европы. Провести с ними сутки, познакомиться с семьями, образом жизни, расспросить об ожиданиях....

На этот раз корреспондент Euronews Стюарт Оутс побывал на Кипре. Самое восточное государство Евросоюза было в числе тех, кто наряду с Грецией, Ирландией и Испанией принял на себя основной удар во время последнего финансового кризиса: страна оказалась в преддефолтном состоянии, банковская система была парализована, а преодоление кризиса потребовало немало жертв от простых граждан.

Воспоминания об этом свежи. Наш журналист провел сутки в гостях у молодой пары: Мария и Майкл живут в Никосии. Оба работают: Мария - бухгалтер, ее партнер трудится в сфере IT.

С террасы их квартиры открывается чудесный вид на кипрскую столицу - единственный европейский город, который по-прежнему разделен надвое (север принадлежит Турецкой республике Северного Кипра, на входящей в ЕС, юг - под контролем греков-киприотов, членов евросемьи).

Однако вопрос о сосуществовании "двух Кипров" в ходе беседы не поднимался. Нашего журналиста интересовало, как Мария и Майкл чувствуют себя в ЕС.

Молодая женщина заявила, что "не видит влияния Европы на повседневную жизнь", она колеблется, идти ли ей голосовать. Майкл, не отрицает, что помнит "о тяжелых кризисных временах и о "пакете", предложенном тогда Европой"; он, однако, легко отвечает на вопрос, что для него значит членство в ЕС: "Это возможность жить и работать в любом-государстве-члене".

По традиции, героям репортажа предложена небольшая викторина на знание реалий Евросюза. Вопросов три: "Кто возглавляет Еврокомиссию?, "Каково население ЕС" и "Где находится самая отдаленная северная точка Большой Европы"? Запинку вызывает лишь второй вопрос (800 миллионов граждан, по мнению Марии, вместо полмиллиона).

Результат вполне достойный. Во время прогулки по Никосии наш корреспондент успевает побывать на турецкой стороне, а вернувшись в южную часть, встречает интересного собеседника. Пожилой мужчина вспоминает, что в молодости "был террористом, боролся с турками в составе группы EOKA". А как обстоят дела сегодня?

Наш собеседник признается: "В числе моих лучших друзей есть турки-киприоты, а разделения я не чувствую: главное чтобы мы думали в одном направлении".