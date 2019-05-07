Великобритания примет участие в Европейских выборах

Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут на территории Соединенного Королевства 23 мая. Об этом заявил во вторник глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, признав, что правительство не успеет добиться прохождения через британский парламент сделки о выходе из ЕС.

"Правительство заинтересовано в переговорах с оппозицией и другими силами в парламенте, мы пытались и пытаемся найти максимально возможную поддержку среди политиков всех партий. Но учитывая, сколь мало времени остается, этот процесс будет невозможно завершить до указанной даты. С юридической точки зрения Европейские выборы должны состояться", – заключил Лидингтон.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях "брексита", которого Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с Брюсселем. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату "брексита" до 31 октября.