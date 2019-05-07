Мьянма освободила журналистов

Власти Мьянмы освободили двух журналистов агентства Reuters, приговорённых к семилетнему заключению за нарушение закона о государственной тайне. Ва Лон и Сое Оо были помилованы по президентской амнистии в числе более 6,5 тыс других заключённых.

"И в самой тюрьме, и во всём мире люди боролись за наше освобождение, я хотел бы поблагодарить их всех за всё, что они для нас сделали, - сказал Ва Лон. - Я просто счастлив увидеть наконец моих родных и коллег. Мне не терпится вернуться к работе".

Суд над журналистами состоялся в сентябре прошлого года. Их признали виновными в незаконном получении секретной информации при освещении ситуации с мусульманами народности рохинджа, которых в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и не дают им гражданства.

32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо провели в тюрьме города Ягона более полутора лет. Оба они - граждане Мьянмы. В прошлом месяце журналисты получили Пулитцеровскую премию за свои публикации о массовых убийствах рохинджа.

"Я журналист, и я им останусь", -сказал, выйдя на свободу, Ва Лон.