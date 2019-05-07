«Только ты их обучишь — они тут же уезжают»

Рышнов: небольшой румынский городок на границе Валахии и Трансивльвании. Его история — древняя и богатая. Сегодняшняя ситуация — не столь радужная. Небольшие предприятия пытаются сводить концы с концами.

Диана вместе с мужем держат швейную артель. Из полутора десятков работников осталось пять.

Найти новых почти невозможно: такая работа считается непрестижной, молодёжь предпочитает получать образование, уезжает из городка или даже вовсе из страны. По оценкам разных организаций, от одной пятой до одной трети работоспособных румын заняты за границей.

Так что часто у Дианы оказываются те, кому попросту больше некуда податься.

Диана Орешан, хозяйка компании:

«Ко мне приходя неквалифицированные рабочие. Их приходиться учить, пока у них наконец не начнёт получаться — и в этот момент они уходят: они считают, что за рубежом будет лучше».

Но даже с рабочими руками было бы непросто: частным компаниям здесь нелегко. Мастерская тонет в бюрократии. О европейских программах помощи малому и среднему бизнесу здесь только слышали.

Диана Орешан:

«Евросоюз, может, и делает для нас очень многое, но, видимо, наши руководители не хотят брать эти деньги. А если берут — то мы от этого практически ничего не выигрываем».

Эмиграция в Румынии превращается в замкнутый круг: уезжают и потенциальные сотрудники, и клиенты — так что и самим хозяевам мастерской волей-неволей приходится задумываться о том же.

Диана Орешан:

«Даже мой муж, который всегда хотел остаться в Румынии, никогда не хотел переезжать — даже он в последнее время поговаривает, что может хватит уже надеяться, может быть, стоит попытать счастья в другом месте».

Население Рышнова — около 15 тысяч человек. В полутора десятках километров оттуда — Брашов, один из крупнейших городов и экономических центров Румынии. Но легко ли жить в большом городе?

«Очень многие ищут лучших заработков за рубежом, в Западной Европе. Ну и ещё одна проблема — низкая рождаемость, очень мало детей. Но это не только у нас, а по всей Европе».

«Единственное что хорошо — снимать жильё очень дёшево. А вот в магазинах, в ресторанах всё дорого, очень немногие зарабатывают достаточно, чтобы хотя бы разок выбраться куда-то с друзьями, как это делают в других странах».

Считается, что после присоединения к ЕС румынская экономика заметно воспряла. Но на пути дальнейшего развития множество препятствий, в числе крупнейших — колоссальный отток рабочей силы. Среди уезжающих — всё больше молодых с высшим и профессиональным образованием.