Рейс SU-1492: боль утраты и версии трагедии

Опубликованы списки жертв авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Пожар унес жизни 41 человека. Самому старшему - 63 года, самой младшей через месяц исполнилось бы 13.

Погибших вспоминают их близкие.

"Это невосполнимая потеря. Оба были молодые,здоровые, энергичные, у обоих было очень много планов", - говорит Светлана Куляба, коллега Ларисы Сивоконь и Евгения Петрова, работавших в больнице Снежногорска.

"Он настолько всегда ко всему подходил с чувством юмора, даже к решению серьезных проблем. Его улыбка так и стоит перед глазами", - рассказывает бывшая учительница Михаила Зенина, жившего в Ярославле.

Следственный комитет/Handout via REUTERS

В понедельник те, кто смог выбраться из горящего лайнера, наконец вылетели в Мурманск – именно туда направлялся суперджет. Что происходило на борту, рассказывает Дмитрий Халинин:

"Давки не было, начиная с десятого ряда и до зоны эвакуации давки не было. После посадки, получается, две минуты – и я уже был на улице".

После случившегося была высказано мнение, что пожарные приехали с опозданием и именно это привело к такому числу жертв. Но бывший спасатель и экс-замдиректора одного из департаментов МЧС Владимир Борейко уверен, что делать выводы пока рано:

"Я считаю, что тот ажиотаж, который поднят в средствах массовой информации или в социальных сетях, вызван, скорее всего, личными впечатлениями тех людей, который могут по тем или иным причинам испытывать какие-то психологические проблемы, может быть, связанные с личными боязнями и так далее. Это в принципе естественный процесс, но считать это за официальную версию, повторюсь, это неправильно и неправомерно".

Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и сотрудников, которые проводили техосмотр, неблагоприятные метеоусловия и техническая неисправность.

"Следственная группа совместно с МАК [Межгосударственный авиационный комитет] изъяла все фрагменты сгоревшего авиалайнера с взлетно-посадочной полосы и переместила их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования. Кроме того, следователи со специалистами МАК приступают к расшифровке и изучению данных, изъятых с бортовых самописцев", - говорит представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Суперджет, принадлежавший компании "Аэрофлот", вылетел из Москвы в Мурманск в воскресенье вечером. Аварийную посадку он совершил через полчаса после вылета. На борту находились 78 человек.