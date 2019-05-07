Слоны на коленях перед королем Таиланда

11 слонов, окрашенных в белый цвет, и сотни погонщиков, одетых в желтое, собрались возле дворца в Бангкоке, чтобы отпраздновать коронацию нового монарха, 66-летнего Махи Вачиралонгкорна. Слоны стояли на коленях перед портретом короля в то время, как зрители пели национальный гимн.

В Таиланде белый слон считается священным символом королевской власти. До 1917 года изображение этого животного украшало флаг Таиланда.

Маха Вачиралонгкорн вступил на престол после смерти отца, который правил Таиландом на протяжении почти 70 лет. Коронация началась в субботу, после того как завершился официальный траур по Пхумипону Адульядету, умершему в октябре 2016 года. Продлилась церемония три дня.