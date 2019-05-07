Последний день коронации короля Таиланда Рамы X

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и Королева Сутхида появились на балконе и приветствовали тысячи людей в третий и последний день церемонии коронации.

Море людей заполнило пространство перед балконом тронного зала королевского дворца и приветствовало чету монархов. Оркестр играл королевский гимн, в то время как военные устроили салют из 21 пушки.

В благодарственной речи король подчеркнул "единство" народа, которое, как он надеется, приведет страну к процветанию.

Коронация началась в субботу (4 мая) по завершению официального траура по отцу короля, умершему в октябре 2016 года и находящемуся у власти в течение 70 лет. Став королем 18 месяцев назад, Вачиралонгкорн предпринял шаги для укрепления власти монархии, включая более сильный контроль над огромными богатствами короны с помощью военного правительства.