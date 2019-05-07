Два журналиста агентства Reuters освобождены из тюрьмы - СМИ

Президент Мьянмы помиловал двух журналистов информационного агентства Reuters - 32-летнего Ко Ва Лона и 28-летнего Ко Кья Со Оо. Это решение Вин Мьин принял через несколько недель после того, Верховный суд в последний раз отклонил апелляцию журналистов, которые провели в заключении полтора года.

Ко Ва Лон и Ко Кья Со Оо занимались расследованием убийств мусульман-рохинджа, за что удостоились Пулитцеровской премии. В прошлом году журналисты были приговорены к семи годам тюрьмы за "разглашение государственной тайны".

"Мы рады, что Мьянма освободила наших храбрых журналистов Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо. С тех пор, как они были задержаны 511 дней назад, они превратились в символ того, насколько важна свобода прессы во всем мире", - заявил главный редактор агентства Reuters Стивен Адлер.